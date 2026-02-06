Євро подешевшав перед вихідними: курс валют в Україні 6 лютого

Продати долар можна в середньому за курсом 42,90 грн, а євро – 50,60 грн.

Курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 6 лютого, залишився на попередньому рівні і становить 43,40 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,90 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 13 копійок і складає 51,35 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,60 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,15 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,00 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,16 грн/євро, а курс продажу - 51,00 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на п’ятницю, 6 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,14 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 3 копійки.

Щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 50,90 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 14 копійок.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що з 9 по 15 лютого курс долара коливатиметься в рамках 42,75-43,5 грн/дол. на міжбанку та 42,5-43,75 грн/дол. на готівковому ринку. Курс євро перебуватиме у валютному коридорі 50-52 грн/євро на міжбанку та 50-52 грн/євро на готівковому ринку.

Вас також можуть зацікавити новини: