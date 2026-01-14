Шукають захисту у Путіна: тіньовий флот масово змінює прапори на російські

Аналітики прогнозують, що кількість танкерів "тіньового флоту", які шукатимуть захисту у РФ, зростатиме.

Тіньовий флот танкерів, який перевозить підсанкційну нафту по всьому світу, активно шукає захисту під російським прапором після того, як США почали затримувати кораблі, залучені до торгівлі з Венесуелою, повідомляє Bloomberg.

Згідно з даними компанії, яка надає послуги з морської розвідки та аналітики, Starboard Maritime Intelligence, з початку грудня 2025 року щонайменше 26 суден змінили прапор на російський. Журналісти звертають увагу, що більшість з них зробили це після того, як 10 грудня США захопили супертанкер Skipper біля берегів Венесуели. При цьому всі ці танкери потрапляють під санкції принаймі одного західного уряду.

"Це значне зростання порівняно з шістьма суднами в листопаді і лише 14 за попередні п'ять місяців", - зазначає видання.

Відео дня

Старший радник групи United Against Nuclear Iran, яка відстежує "тіньовий флот", Чарлі Браун зазначає, що власники кораблів, змінюючи прапор на російський, розраховують, що Москва надасть їм політичне прикриття.

"Це може стати новим потенційним рішенням для мереж "тіньового флоту", але також підвищує ставки…Адже це підкреслює, що ухилення від санкцій більше не є лише проблемою дотримання морських норм, а стратегічним викликом, що передбачає державний захист і геополітичні ризики", - констатував експерт.

Аналітик морської галузі в Starboard Maritime Intelligence Марк Дуглас припускає, що зміна прапорів кораблями тіньового флоту на російські триватиме і надалі.

Події у Венесуелі та атаки США на тіньовий флот

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2025 року президент США Дональд Трамп оголосив про введення блокади на нафтові танкери, що направляються до Венесуели та звідти.

На початку січня 2026 року США перейшли до більш рішучих дій. В результаті спецоперації американських військових було захоплено президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Дісталося і танкерам "тіньового флоту". 7 січня стало відомо, що США захопили танкер Marinera, який змінив прапор на російський, намагаючись захиститися від переслідування.

9 січня стало відомо про захоплення ще одного підсанкційного танкера США.

Вас також можуть зацікавити новини: