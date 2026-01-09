США захопили ще один танкер 'тіньового флоту' РФ, - WSJ (відео)

Це вже п'ятий танкер, захоплений американцями за останні дні, і третій, пов'язаний з Росією.

Берегова охорона США рано вранці в п'ятницю висадилася на нафтовий танкер Olina в Карибському морі, який перебуває під американськими санкціями. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на неназваних чиновників і компанію Vanguard, що займається безпекою судноплавства.

Відзначається, що судно, яке раніше мало назву Minerva M, в минулому потрапило під санкції США за перевезення російської нафти. Зараз танкер ходить під прапором Східного Тимору, і востаннє він передавав своє місцезнаходження в середині листопада недалеко від узбережжя Венесуели. За даними сервісу глобального відстеження суден Marine Traffic, танкер ходить під фальшивим прапором.

Як пише Reuters, американці захопили танкер біля берегів острова Тринідад, тобто зовсім поруч з Венесуелою. За даними джерел видання, минулого тижня Olina вийшла з Венесуели повністю завантажена нафтою у складі флотилії, проте через морську блокаду з боку США танкер був змушений повернути назад.

США розгорнули полювання на танкери

Як писав УНІАН, раніше сьогодні Президент США Дональд Трамп похвалився, що американські сили захопили танкер Marinera (раніше відомий як Bella 1), який йшов під російським прапором і був пов'язаний з перевезенням венесуельської нафти в обхід санкцій. За його словами, з танкера вже розвантажують нафту вартістю в мільярди доларів.

Також ми розповідали, що ціни на нафту зросли після двох днів зниження. Аналітики вважають, що це частково пов'язано з ситуацією у Венесуелі та початком полювання США на танкери тіньового флоту.

