Протягом дня прокачування газу повністю було відсутнє.

Транзит газу до Угорщини через український пункт "Берегово" відновився. Це сталося 3 жовтня. Потік газу через цей пункт на кордоні України з Угорщиною складає понад 200 тисяч кубометрів на годину.

Про відновлення транзиту газу до Угорщини через Україну, посилаючись на інформацію оператора ГТС Угорщини, повідомляє видання "РБК-Україна".

"Протягом дня прокачування газу на територію Угорщини через Україну повністю було відсутнє", - йдеться у повідомленні.

За інформацією видання, транзит газу через Україну відновився у неділю ввечері. Проте в Угорщині це поки що ніяк не коментують.

Транзит газу до Угорщини через Україну - що відомо:

Автор: Поліна Кузенко