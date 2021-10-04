Транзит газу до Угорщини через український пункт "Берегово" відновився. Це сталося 3 жовтня. Потік газу через цей пункт на кордоні України з Угорщиною складає понад 200 тисяч кубометрів на годину.
Про відновлення транзиту газу до Угорщини через Україну, посилаючись на інформацію оператора ГТС Угорщини, повідомляє видання "РБК-Україна".
"Протягом дня прокачування газу на територію Угорщини через Україну повністю було відсутнє", - йдеться у повідомленні.
За інформацією видання, транзит газу через Україну відновився у неділю ввечері. Проте в Угорщині це поки що ніяк не коментують.
Транзит газу до Угорщини через Україну - що відомо:
- 27 вересня Угорщина підписала з Росією контракт про постачання газу в обхід України. Міністерство закордонних справ України висловило розчарування через цю угоду.
- Згодом стало відомо про подробиці газового контракту Угорщини з "Газпромом". Згідно з умовами, РФ буде постачати в Угорщину 4,5 млрд кубометрів газу на рік.
- Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відреагував на критику з боку України та звинуватив Київ у втручанні у внутрішні справи країни.
- 28 вересня МЗС викликало посла Угорщини через контракт про поставку газу з РФ в обхід України. Також наголошувалося, що такі дії підривають національну безпеку нашої держави та енергетичну безпеку Європи.
- Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що Угорщина виключила Україну зі схеми транзиту газу на вимогу Росії.
- Після цього у Путіна висловились про можливість відновлення прямих поставок газу з РФ в Україну.
- Згодом у Єврокомісії відреагували на газову угоду Угорщини і "Газпрому". У Брюсселі не виключають, що можуть вимагати у Будапешта копію договору.
29 вересня в Угорщині повідомили, що країна й надалі може заважати вступу України до НАТО. А Кулеба зазначив, що наша країна готова "бити" у відповідь в разі неповаги до українських інтересів
30 вересня стало відомо, що США вимагають від Росії збільшити транзит газу через Україну.
1 жовтня "Газпром" зупинив поставку газу через Україну, а вже 2 жовтня він почав поставляти газ до Угорщини і Хорватії в обхід нашої країни.