За інформацією рятувальників, загоряння вже ліквідували.

Жителі низки білоруських міст сьогодні ввечері повідомляють про масштабні перебої з електрикою та водопостачанням. Зазначається, що вони можуть бути пов'язані з інцидентом на Лукомльській ГРЕС.

Про це пишуть білоруські ЗМІ і Телеграм-канали.

За інформацією TUT.by з посиланням на МНС Республіки, на електростанції в Новолукомлі сталася пожежа. У білоруському Міненерго заявили, що через пожежу порушено електропостачання населених пунктів Могилевської та Вітебської областей. "Відключено 8 енергоблоків ГРЕС і всі вихідні лінії 330 кВ. причини пожежі встановлюються. Вживаються комплексні заходи для відновлення електропостачання в максимально короткі терміни", - пише "Белта".

За інформацією Телеграм-каналу "Беларусь головного мозга", проблему з електрикою відчули жителі низки міст країни. У тому числі - Мінська, Могильова і Вітебська. Згодом у МНС Білорусі повідомили про ліквідацію пожежі на електростанції. У Міненерго РБ попередньою причиною пожежі назвали пошкодження вимірювального трансформатора. Там також відзвітували про відновлення електропостачання більшості населених пунктів Могилевської та Вітебської областей.

Інші подробиці поки не повідомляються.

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Автор: Юрій Годован