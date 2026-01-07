У Львові від електроенергії відключили частину лікарень і весь електротранспорт, - Садовий

Влада міста екстрено планує альтернативне підсилення роботи комунального електротранспорту.

У Львові вночі від електроенергії відключено частину лікарень та весь комунальний електротранспорт.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий. Він зазначив, що це сталося через зміну підхіду до визначення критичності підприємств.

"Тобто тепер апарати штучного дихання, трамваї та тролейбуси мають працювати за графіками відключень", - заявив він і додав, що йому не зрозумілий такий підхід.

"З цієї ночі місто змушене працювати за новим графіком... Наразі екстрено плануємо альтернативне підсилення роботи електротранспорту на маршрутах", - деталізував Садовий.

Нагадаємо, вчора увечері "Львівобленерго" поінформувало споживачів зміну черг графіків погодинних відключень.

"Відповідно до вимог Інструкції про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії та з врахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів N1744 від 24.12.2025 до Порядку визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності, ПрАТ "Львівобленерго" оновило графік погодинних відключень (ГПВ)", - йшлося в повідомленні.

Споживачів попередили, що внаслідок оновлення графіків за деякими адресами може змінитися черга відключень.

Ситуація зі світлом в Україні

Через російські удари по енергетиці в Україні вже тривалий час діють графіки відключення світла.

Зокрема у середу, 7 січня, в усіх регіонах будуть застосовані графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Вчора у коментарі УНІАН енергетичний експерт Геннадій Рябцев висловив думку, що похолодання, яке насувається на Україну, може призвести до збільшення тривалості відключень світла. Експерт додав, що навіть за відсутності обстрілів, до кінця тижня українцям не варто очікувати на покращення ситуації зі світлом.

