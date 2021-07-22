Вітренко вважає, що загрози безпеці від запуску "Північного потоку-2" не можуть бути компенсовані.

Голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко піддав критиці угоду між Німеччиною та США щодо енергетичної безпеки в Україні, про яку було оголошено сьогодні.

Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України", посилаючись на інформацію Вітренко в інтерв'ю "Голосу Америки" у Вашингтоні.

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Вітренко висловив сумнів у надійності обговорюваних гарантій про введення Німеччиною "газових санкцій" у разі повномасштабної агресії Росії проти України.

"Чесно кажучи, не віриться що, якщо, наприклад, буде повномасштабна війна в Україні, і всі будуть розуміти, що це робить Кремль, Німеччина зможе накласти дієві санкції на експорт газу до Німеччини, тому що це буде означати, що німецький споживач взимку залишиться без тепла і газу. Ми повинні бути реалістами, розуміти ці ризики заздалегідь і не допускати, щоб було запізно – і всі розводили руками та висловлювали глибоку заклопотаність, як це вже було з окупацією Криму і частин Донецької та Луганської областей", – зазначив він.

Також голова правління "Нафтогазу" піддав критиці тезу про можливе забезпечення Німеччиною транзиту РФ газу через Україну.

"Я не розумію, як Німеччина може гарантувати транзит газу територією України, якщо вона його не видобуває, не подає газ з території Росії. Теоретично це могла б гарантувати Росія, але виникає питання - яка ціна цих гарантій, тому що Україна вже мала Будапештський меморандум, на який вона розраховувала як на гарантію безпеки. Будапештський меморандум номер 2 для нас не є чимось привабливим",-сказав він.

Отже, на думку голови "Нафтогазу", дискусія щодо "Північного потоку-2" не може будуватися навколо питання компенсацій.

"Північний потік-2" - це загроза для безпеки України та всього регіону. Це не питання компенсацій, це питання регіональної безпеки, і тому ми сподіваємося, що принцип "ніяких домовленостей про Україну без України" буде дотримано. Також "Північний потік-2" – це геополітична зброя Кремля, тому ми не зовсім розуміємо, як інші країни, особливо країни – лідери західного світу, можуть домовлятися про проект Кремля", - зазначив він.

Вітренко підкреслив, що зараз все ще існує достатньо механізмів, за допомогою яких "Північний потік-2" можна зупинити. Зокрема, мова про обґрунтовану відмову німецького регулятора в сертифікації газопроводу, а також про відновлення санкцій США проти Nord Stream AG. Останні зустрічі з американськими політиками свідчать: представники як демократичної, так і Республіканської партій розуміють – "Північний потік-2" є геополітичним проектом, який має бути зупинений.

"Ми вважаємо, що якщо з усіх боків буде розуміння, що це геополітичний проект, це зброя і загроза безпеці для України та всього регіону – цей проект ніколи не буде реалізований, газопровід не запрацює. Має бути комплекс заходів, і американські санкції є дуже важливим елементом", – підсумував голова правління "Нафтогазу".

"Північний потік-2": що необхідно знати

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже на 98%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже наявним "Північним потоком-1".

Спорудження газопроводу призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що українські дипломати роблять все можливе, щоб зупинити запуск "Північного потоку-2". За його словами, перешкоджати цьому проекту складно, оскільки на території Європи є потужні гравці, які зацікавлені у співпраці з РФ.

Президент Володимир Зеленський переконаний, що після запуску "Північного потоку-2" Росія докладе всіх зусиль, щоб не продовжувати чинний контракт на транзит газу через Україну.

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Автор: Ганна Бредіхіна