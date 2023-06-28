Дефіцит потужності в енергосистемі виник через аварійне відключення одного з атомних блоків.

Ввечері 27 червня Україна вимушено брала аварійну допомогу з Європи у постачанні електроенергії через раптове відключення атомного блока, повідомляє НЕК "Укренерго".

"Вчора, 27 червня, з 19:00 до 23:00 через недостатність загальної потужності українських електростанцій для покриття вечірнього споживання енергосистема України брала аварійну допомогу від енергосистеми Румунії та Польщі по 150 МВт щогодини загальним обсягом 1200 МВт-год", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дефіцит потужності в енергосистемі виник через аварійне відключення одного з атомних блоків.

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"Сьогодні зранку енергоблок вже в роботі і поступово збільшує навантаження", - повідомила прес-служба.

В компанії нагадали що аварійна допомога не є комерційним імпортом. Це ситуативний захід екстреного реагування для балансування енергосистеми. Україна може використовувати аварійну допомогу від сусідніх країн завдяки синхронній роботі енергосиcтеми України з європейською енергосистемою ENTSO-E.

При цьому, наразі виробництва електроенергії достатньо для потреб споживачів, але ситуація в енергосистемі залишається непростою. Триває ремонтна кампанія на теплових електростанціях і деяких атомних енергоблоках. Тож електростанції мають обмежені можливості для компенсації непередбачуваного виключення деяких енергоблоків з роботи, особливо у вечірні години, коли споживання зростає.

Ситуація в українській енергосистемі

Як повідомляв УНІАН, протягом травня-червня Україна декілька разів брала аварійну допомогу з електромереж країн Європи через непередбачуваний дефіцит. Крім того, через дефіцит Україна збільшила імпорт електрики та майже припинила її експорт.

Українців закликали влітку жорстко економити енергоресурси, особливо це стосується вечірніх годин пік з 19 до 22 години.

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