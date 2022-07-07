Наступною країною Євросоюзу, куди Україна почне експортувати енергоресурс, стане Угорщина.

Україна розпочала експорт електроенергії у Словаччину у розмірі 50 МВт-год.

Про це свідчать данні на сайті оператора об’єднаної енергомережі державної компанії "Укренерго".

Згідно з інформацією на сайті, наразі Україна експортує до Польщі 200 МВт-год, до Молдови – 160 МВт-год, а до Румунії та Словаччини по 50 МВт-год.

Таким чином, загальні експортні об’єми електроенергії наразі становлять 460 МВт-год, при цьому імпорт не відбувається.

За даними прес-служби "Укренерго", наступною країною Євросоюзу, куди Україна почне експортувати енергоресурс, стане Угорщина.

Як повідомляв УНІАН, з 30 червня Україна розпочала комерційний експорт електроенергії до ЄС. Першим напрямком для постачання стала Румунія.

Українська енергосистема працює синхронно з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E з 16 березня. У кінці березня почався експорт електроенергії з України до Польщі, а в травні - до Молдови.

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