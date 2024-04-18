Темпи переробки нафти в Росії нещодавно знизились до 11-місячного мінімуму.

За 10 днів до 13 квітня експорт російського дизельного палива становив у середньому 0,74 млн барелів на день, що на 25% менше, якщо порівнювати з середнім рівнем за цей період у 2019-2023 роках. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані аналітичної компанії Kpler.

Зазначається, що російський експорт дизельного палива продовжує падати протягом кількох тижнів після атак безпілотників на нафтопереробні заводи країни.

Трейдери уважно стежать за ситуацією, адже темпи переробки нафти в РФ за останній час досягли 11-місячного мінімуму. Можливо, росіяни будуть перенаправляти всю сиру нафту, яку не здатні переробити, на зовнішні ринки.

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Нагадаємо, у першій половині березня повідомлялось, що Росія скоротила експорт дизпального до тримісячного мінімуму: 4-10 березня обсяги постачань дизпального й газойлю через порти РФ становили 858 тис т. Це стало мінімальним показником з початку грудня 2023 року.

Атаки на НПЗ – останні новини

Раніше стало відомо, що тільки з початку року до 18 березня Україна провела 15 атак БПЛА на 13 НПЗ у 9 регіонах Росії. Один з найглибших ударів по території РФ було завдано 2 квітня: тоді вдалося пошкодити нафтопереробний завод "Танеко", що знаходиться на території Республіки Татарстан. Внаслідок атаки на НПЗ виникла пожежа, однак її відносно швидко загасили.

Атаки українських дронів по нафтопереробним заводам РФ викликають занепокоєння діючого уряду Сполучених Штатів. Так, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що такі атаки можуть вплинути на світові енергетичні ринки і що "Україні вигідніше атакувати тактичні та оперативні цілі".

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