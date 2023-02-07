Енергетикам вдалося скоротити періоди відключень електроенергії в Одесі завдяки генераторам.

В Одесі оновили графіки відключення електроенергії. Ситуація у регіоні після аварії на об'єкті "Укренерго" залишається складною.

В Одесі та Одеському районі станом на ранок 7 лютого тривають екстрені відключення, повідомляє ДТЕК. Одеситам гарантовано вмикатимуть світло на дві години, після чого наступні вісім - будуть без електроенергії.

"Наразі це той максимум, яким може забезпечити все наявне та справне енергетичне обладнання регіону", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що українським енергетики вдалося скоротити періоди відключень у регіоні завдяки генераторам. Їх під'єднали до критичної інфраструктури, що дозволило розвантажили електричну мережу.

Ситуація з електропостачанням в Одесі

Як повідомляв УНІАН, в Одесі та Одеському районі сталася аварія на одному з об'єктів НЕК "Укренерго", який неодноразово потрапляв під ракетні удари і атаки дронів-камікадзе. У регіоні тривають аварійні відключення.

Станом на вечір 6 лютого понад 359 000 абонентів в Одесі та Одеському районі залишаються без світла. Частину ремонтних робіт сподіваються завершити до кінця тижня. Це дозволить вийти на доаварійні графіки відключень, відповідно до яких світло дають на три години і виключають на шість.

Очікується, що найближчим часом ситуація з електропостачанням в Україні стане ліпшою, оскільки поставки електроенергії з ЄС значно зростуть.

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