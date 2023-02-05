Наразі в Одесі об’єкти критичної інфраструктури підключають до генераторів.

В Одесі та Одеському районі ситуація з енергопостачанням, яке 4 лютого порушено через аварію на одному з об’єктів НЕК "Укренерго", покращиться наприкінці наступного тижня.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький нагадав, що аварія сталася через те, що раніше цей об’єкт (як й інші аналогічні на Одещині) неодноразово потрапляв під ракетні удари та атаки дронів-камікадзе.

За його словами, вчора після аварії без світла залишилися 500 тисяч споживачів, наразі приблизно 200 тисяч - електропостачання відновлено, але 280-290 тисяч - мають обмежене електропостачання. Станом на 4 лютого для населення діють графіки відключень дві години зі світлом, 12 – без.

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Наразі на Одещину доставляють потужні дизель-генератори, які підключають до критичної інфраструктури. За словами Кудрицького, це підключення дозволить звільнити певні потужності, що дозволить пом’якшити графік відключень: до "2 на 10", "2 на 8".

"За нашими прогнозами, до кінця робочого тижня ми повинні закінчити роботи на одному з наших об’єктів. І до п’ятниці ситуація повинна значно покращитися. До цього має бути ефект від переключення на генератори об’єктів критичної інфраструктури", - сказав Кудрицький під час брифінгу.

Він уточнив, що енергетики наразі сфокусувалися на відновленні одного об’єкту, де цілодобово працюють п’ять аварійних бригад. В такому режимі фахівці працюватимуть, скільки потрібно для відновлення об’єкту.

Паралельно ведеться відновлення інших енергооб’єктів, які постраждали від ворожих атак. За його словами, над усуненням наслідків аварії працюють багато фахівців – "Укренерго", ДТЕК, ДСНС, ОВА тощо.

Аварія на енергетичному об'єкті в Одесі - що відомо

Вранці 4 лютого на одному з ключових об'єктів енергетичної інфраструктури Одеського району сталася аварія. Внаслідок чого частина району та обласного центру залишились без електропостачання.

В "Укренерго" пояснили, що масштабна аварія на підстанції, яка заживлює Одесу, сталася через вихід з ладу обладнання, яке неодноразово відновлювали після ракетних атак окупантів.

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