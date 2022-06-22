Середня ціна на автогаз в Україні зараз складає 42,15 грн/л.

Українські мережі АЗС зменшили вартість автогазу.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу консалтингової групи "А-95".

Автогаз на станціях столичної мережі KLO здешевшав на 1 грн/л, до 41,99 грн/л. На стільки ж здешевшав автогаз у мережі "Нефтек" - до 43,99 грн/л.

Загальнонаціональна мережа Shell також знизила вартість продукту на 1 грн/л, до 42,04 грн/л.

Мережі Motto і Mango знизили ціни на 1 і 1,2 грн/л, до 41,99 грн/л і 42,59 грн/л відповідно.

Як повідомляв УНІАН, за травень автогаз на АЗС здорожчав майже на 10 грн за літр.

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