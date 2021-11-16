Російський газопровід несе загрозу безпеці постачання газу в Україну

Запуск російського газопроводу "Північний потік-2" призведе до того, що п'ять міст України можуть залишитися без газу. В результаті це негативно позначиться на здатності імпортувати "блакитне паливо" з Європи.

Про це повідомляє прес-служба Оператора ГТС України в Facebook.

У компанії вказали, що газопровід несе пряму загрозу постачанню газу в Україну.

"Кожен запуск газопроводу Газпрому в обхід України зменшував використання української ГТС для транзиту. Є значний ризик, що запуск Північного потоку-2 призведе до аналогічних наслідків і український маршрут остаточно втратить транзитні обсяги російського газу. В результаті п'ять міст на українсько-російському кордоні відразу втратять газопостачання", - йдеться в повідомленні

Читайте такожНімеччина призупинила сертифікацію "Північного потоку-2"При цьому зазначено, що Україна втратить віртуальний реверс, який забезпечив у поточному році майже 90% імпорту газу в Україну.

"Європа, ймовірно, втратить можливість користуватися українськими сховищами газу", - зазначив Оператор ГТС.

У цьому випадку Оператор буде змушений займатися обслуговуванням виключно внутрішніх маршрутів.

Що потрібно знати про "Північний потік-2"

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Газопровід проходить в обхід України. 10 вересня в Росії заявили про завершення будівництва газопроводу"Північний потік-2". Його запустять після сертифікації, як прогнозують, на початку 2022 року.

Автор: Анастасія Горбачова