Це перша ВЕС, побудована під час і попри повномасштабну військову агресію Росії.

В Миколаївській області побудували нову вітрову електростанцію, яка стане найбільшою у Східній Європі. Про це повідомляє прес-служба Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження.

Йдеться про першу чергу станції потужністю 114 МВт. У планах ініціатора проекту – збільшити загальну потужність ВЕС до 500 МВт, що зробить її найбільшою в Україні та Східній Європі.

За словами голова Держенергоефективності Ганни Замазєєвої, це перша ВЕС, побудована під час і попри повномасштабну військову агресію Росії.

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На своїй сторінці в Facebook Замазєєва написала, що перша черга Тилігульської ВЕС потужністю в 114 МВт, яка вже запущена, генеруватиме 390 млн кВт-год електроенергії на рік і забезпечуватиме енергією 200 тисяч домогосподарств. При цьому за рахунок генерації відновлюваної енергії викиди СО2 зменшаться на 400 тисяч тонн на рік.

"Попри війну українці продовжують робити масштабні проекти у відновлюваній енергетики. Ще один внесок на шляху до енергонезалежності та декарбонізації економіки! У надскладних умовах, під час енерготерору Росії", - повідомила вона.

Розвиток відновлюваної енергетики в Україні - деталі

В Україні розроблено проект Національного плану дій з розвитку відновлюваної енергетики на період до 2030 року, яким передбачається збільшення частки електроенергії з відновлюваних джерел - у 2 рази: з 14% у 2020 р. до 25% у 2030 році.

Це потребує будівництва 9,2 ГВт нових потужностей об’єктів відновлюваної електроенергетики, з них - 3,7 ГВт вітроелектростанцій.

Перспективний розвиток вітроенергетики буде вагомою складовою не лише енергетичної безпеки країни, а й водневої енергетики та низьковуглецевої економіки загалом.

Україна має величезний потенціал для розвитку вітроенергетики. За інформацією експертів, за період 2018-2022 рр. в Україні було встановлено ВЕС загальною потужністю 1,3 ГВт.

Проте, за період повномасштабної війни Росії проти України також було знищена 70% вітрових електростанцій та третина сонячних.