Макрон підтвердив свою мету щодо встановлення 50 таких електростанцій до 2050 року.

У четвер, 22 вересня, президент Франції Еммануель Макрон відкрив першу французьку морську вітрову електростанцію.

Як повідомляє BFM TV, вітряки нової вітроелектростанції розміщені в районі Сен-Назер, біля гирла Луари – найбільшої річки Франції, на відстані 12-20 кілометрів від узбережжя.

Нова електростанція має потужність трохи нижче 500 мегават і має забезпечувати 20% споживання електроенергії в департаменті Атлантична Луара на Заході Франції.

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Цей широкомасштабний проект є основою стратегії Франції у сфері відновлюваних джерел енергії і розроблявся з 2008 року. Наразі завершено установку 80 вітряних турбін, всі вони мають запрацювати до кінця року.

На відкритті електростанції Макрон підтвердив свою мету щодо встановлення 50 морських вітрових електростанцій до 2050 року та виходу на показники генерації сонячної енергії в 100 гігават.

На сьогодні Франція значно відстає від своїх сусідів в обсягах використання відновлюваних джерел енергії. Так, у 2020 році Франція була єдиною країною в ЄС, яка не досягла порогу в 23%, її споживання відновлюваної енергії було на рівні 19,1%.

У середньому в країні проекти у сфері відновлюваних джерел енергії реалізуються через 5 років. Це пов’язано із затримками у забезпеченні дотримання законодавства про навколишнє середовище та енергетичного права. Французький президент переконаний, що країна має пришвидшитися.

"Інші країни встигають зробити вітрогенератори за п’ять-шість років, тому ми повинні рухатися вдвічі швидше", – сказав Макрон у своїй промові.

Сувора зима для ЄС без російського газу: яка ситуація у Франції

Як писав УНІАН, в 2021 році на Росію припало близько 55% всього імпорту газу в Європу. Утім цьогоріч на тлі розв’язаної Росією кривавої війни проти України країни ЄС намагаються відрізати Росію від будь-яких доходів від газу та інших енергоресурсів.

Залежність Франції від російського газу була меншою, ніж у таких країн як Німеччина та Італії. Країна більше покладається на атомну енергію, частка якої торік складала 69%, тоді як 7% припадало на використання викопного палива.

В квітні Макрон заявляв, що Франція не залежить від постачань російського газу і підтримує повне нафтове та газове ембарго для РФ. Нині Франція готується до зими без російських енергоресурсів

До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 17% імпортованого до Франції газу припадало на РФ. Вже в липні поточного року ця цифра опустилася до 4%. А 1-го вересня російський "Газпром" припинив постачання газу французькому партнеру Engie.

Втім через повсюдне зростання цін на газ чимало французів почали обмежувати використання газу та електроенергії. Напередодні Макрон закликав, аби всі громадяни зменшили споживання енергоресурсів у найближчі тижні та місяці на 10%. Він попередив французів, що якщо добровільних зусиль щодо скорочення споживання буде недостатньо, можуть бути використані заходи примусової економії енергії.

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