За даними уряду, експорт електроенергії щорічно може поповнювати держбюджет на 70 млрд грн.

Безперебійному експорту електроенергії у країни Європи перешкоджає відсутність порядку проведення спільних аукціонів з доступу до міждержавних перетинів.

Затвердити такий порядок - відповідальність Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, як передбачено законом "Про ринок електричної енергії", повідомляється в Telegram-каналі НЕК "Укренерго".

Відзначається, що "Укренерго" протягом декількох років неодноразово зверталося до регулятора з проханням затвердити такий порядок за європейськими правилами, фахівці компанії надавали для цього всі необхідні дані і документи.

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Крім того, в" Укренерго "додали, що неодноразово інформували НКРЕКП та Міненерго, що затвердження Порядку спільних аукціонів - це перший необхідний крок, але не вичерпний, потрібно також прийняти зміни до Закону "Про ринок електричної енергії" та Податкового кодексу.

Зазначається, що лише протягом останніх місяців "Укренерго" зверталося до НКРЕКП з проханням затвердити Порядок проведення спільних аукціонів листами у вересні, листопаді 2022 року та березні 2023 року.

"Було проведено ряд робочих зустрічей з регулятором, на яких з боку "Укренерго" надавалася вся необхідна для прийняття рішення інформація. "Укренерго" також регулярно інформувало Міненерго, що питання спільних аукціонів залишається невирішеним, численними офіційними зверненнями, починаючи з травня 2022-го року", - повідомили в компанії.

При цьому в "Укренерго" заявили, що продовжують працювати з партнерами і робити все можливе, щоб експорт електроенергії міг відбуватися в рамках того регуляторного поля, яке в даний час встановлено НКРЕКП, незважаючи на те, що регулятор досі не прийняв відповідний європейським правилам порядок проведення спільних аукціонів на доступ до міждержавного перетину.

Експорт електроенергії під час війни

Українська енергосистема з 16 березня 2022 року працює синхронно з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E.

Минулого року Україна почала експортувати електроенергію до Польщі, Молдови, Румунії, Словаччини.

Як заявляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль, експорт електроенергії в ЄС за неповні два місяці приніс державі 2 млрд грн, можливий потенціал - 70 млрд грн на рік.

З жовтня 2022 року Україна призупинила експорт електроенергії до європейських держав через масштабні пошкодження та руйнування, завдані ракетними та дроновими атаками російської армії на енергетичні об'єкти. Внаслідок цього в енергосистемі України виник дефіцит електроенергії.

З 12 лютого, за даними "Укренерго" дефіцит потужності в енергосистемі України не виникав.

12 квітня Україна почала експорт в невеликих обсягах електроенергії в Молдову і Польщу.

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