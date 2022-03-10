У компанії відзначили, що всі повідомлення російських і білоруських ЗМІ щодо ЧАЕС з боку Білорусі - провокація, спрямована на загострення ситуації.

Компанія "Укренерго" не потребує допомоги білоруської сторони в ремонті пошкодженої російськими військами високовольтної лінії, яка живила Чорнобильську АЕС.

Про це повідомила прес-служба "Укренерго" у своєму Facebook.

"Ми потребуємо припинення вогню і пропуску наших ремонтних бригад, які відучора чекають згоди виїхати на ремонт. У нас все готово, щоб негайно відремонтувати лінії та відновити електроживлення ЧАЕС, яка знеструмлена вже понад добу. Просто припиніть обстріли та дайте допуск нашим ремонтним бригадам!",- йдеться в повідомленні.

У НЕК "Укренерго" зазначили, що всі повідомлення російських і білоруських ЗМІ щодо ЧАЕС з боку Білорусі - провокація, спрямована на загострення ситуації.

Ситуація на ЧАЕС:

24 лютого 2022 року в результаті російського збройного нападу всі об'єкти ДСП "ЧАЕС", розташовані в зоні відчуження, взяли під контроль російсько-фашистські війська.

9 березня в результаті ворожих дій окупантів була повністю знеструмлена Чорнобильська АЕС.

Того ж дня Україна інформувала Міжнародне агентство з атомної енергії про те, що ЧАЕС була відключена від електромережі та втратила зовнішнє електропостачання.

Українська сторона 9 березня заявила, що на відновлення електропостачання є 48 годин.

На даний час біля Чорнобильської АЕС тривають бойові дії, що унеможливлює проведення ремонтних робіт та відновлення енергоживлення.

В "Укренерго" заявили, що очікують безпечного коридору, який надасть можливість відновити лінію, яка живить Чорнобильську АЕС. Ремонтна бригада готова виконати ремонт лінії негайно, попри погрози розстрілу з боку ворога.