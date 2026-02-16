Угорщина і Словаччина просять партнера України транспортувати російський газ: що там відповіли

Загреб готовий діяти лише в рамках чинного законодавства Європейського Союзу.

Угорщина і Словаччина звернулися до Хорватії з проханням схвалити транзит російської нафти в обхід України. Там пропонують транспортувати пальне трубопроводом "Адрія" на тлі проблем із "Дружбою".

Міністр економіки Хорватії Анте Шушняр відповів, що його країна готова допомогти із розвʼязанням цієї проблеми. Відповідну заяву він опублікував у соцмережі Х.

"Хорватія діяла відповідально та прозоро в питаннях регіональної енергетичної безпеки, і ми будемо діяти так само щодо наших угорських та словацьких друзів, водночас повністю поважаючи наших українських союзників та щоденні страждання, які вони переживають", – йдеться в повідомленні.

Загреб готовий діяти лише в рамках чинного законодавства Європейського Союзу та не порушуючи санкцій з боку Сполучених Штатів Америки, зауважив міністр.

"Ніхто не повинен залишатися без пального", – додав Шушняр.

Транспортування газу з Росії: що передувало

Маршрут для транспортування російського газу через Україну залишається заблокованим. На цьому тлі Словаччина та Угорщина написали листа, в якому закликали Хорватію допомогти.

"Ми просимо Хорватію забезпечити транспортування російської нафти до Угорщини та Словаччини через нафтопровід Adria, адже наше санкційне виключення дозволяє імпорт російської нафти морем у разі перебоїв із трубопровідними постачаннями", – заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Транзит російської сировини трубопроводом "Дружба" зупинився минулого місяця на тлі масштабних атак країни-агресорки на українську енергетику.

