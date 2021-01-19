Янез Копач зазначив, що розуміє занепокоєння громадськості у зв'язку з ростом цін і висловив сподівання, що регулювання цін на газ не буде діяти довше, ніж два місяці.

Рішення Уряду України про введення граничної ціни на природний газ для побутових споживачів є небезпечним для розвитку ринку газу в Україні.

Про це заявив голова Секретаріату Енергетичного Співтовариства Янез Копач у ході ток-шоу Energy Freedom з Андрієм Куликовим.

«У 2020 році газовий ринок мав дуже успішну історію – скасування ПСО для домогосподарств. На жаль, зараз ситуація змінилася і це, на мою думку, можна назвати величезним кроком назад», - сказав він.

Копач зазначив, що розуміє занепокоєння громадськості у зв'язку з ростом цін і висловив сподівання, що регулювання цін на газ не буде діяти довше, ніж два місяці.

«Якщо ці заходи будуть тривати до кінця березня, ринок зможе якимось чином вижити. Але якщо вони будуть продовжені – це створить небезпеку подальшого існування ринкових реформ в Україні», - додав голова Секретаріату ЕС.

Він наголосив, що після скасування обмежень ціни, найважливішим фактором успішного розвитку ринку газу стане обов'язкове надання рівного доступу всіх постачальників до газу вітчизняного видобутку.

«Дешевший український газ від «Укргазвидобування» має бути доступним на однакових умовах різним учасникам ринку. Для початку це може бути не весь об'єм видобутого ресурсу, а, скажімо, 25%», - вказав Копач.

Ще одним питанням, на яке звернув увагу головаСекретаріату Енергоспівтовариства, стало рішення надати державну підтримку всім побутовим споживачам газу в Україні, а не тим, хто якраз потребує такої підтримки, тобто соціально незахищеним категоріям.

«Тільки ці споживачі насправді потребують підтримки. Відсутність чіткого визначення для цієї категорії населення є причиною, чому досить популістичне рішення знизити ціну для всіх було прийняте більшою мірою для медіа, ніж для покращення ринкового середовища», - відмітив Копач.

За його словами, вжиті урядом заходи мають поєднуватися з іншими кроками, які б убезпечили розвиток конкурентного ринкового середовища. Він відзначив багато позитивних зрушень, які відбулися на ринку газу в Україні в минулому році.

Але в даний момент, на його думку, держава занадто агресивно втрутилася в процес його лібералізації (прим. - ринку).

«Загалом, я засмучений через цей крок назад і сподіваюся, що про нього дуже скоро не будуть згадувати», - резюмував Янез Копач.

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Автор: УНІАН