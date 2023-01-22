Споживання електроенергії дещо більше, ніж 21 січня, дефіцит потужності залишається суттєвим.

НЕК "Укренерго" 22 січня збільшило ліміти споживання електроенергії для обленерго, попри похолодання.

Як повідомляє прес-служба компанії, споживання електроенергії дещо більше, ніж вчора, а дефіцит потужності залишається суттєвим.

"Завдяки вихідним, попри похолодання, до всіх обленерго доведені дещо більші, ніж учора, ліміти споживання на всю добу. Нагадуємо, кожний обленерго у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту. Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення", - йдеться в повідомленні.

В компанії зазначили, що внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. Остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій. Крім того, по всій території країни тепло змінюється на морози.

Також у прифронтових районах Донеччини через бойові дії знову були пошкодження у мережах оператора системи розподілу.

"Укренерго", виробники електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога. Однак після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше", - додали у прес-службі.

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Нагадаємо, станом 21 січня дефіцит електроенергії в Україні залишався суттєвим. Повідомлялося, що був виведений в аварійний ремонт один з блоків на тепловій електростанції, що зменшило загальні обсяги виробництва електроенергії.

А 20 січня в "Укренерго" зазначали, що виробництво електроенергії в Україні зросло за рахунок теплової генерації, і дефіцит в енергосистемі знизився.