У компанії порадували українців, заявивши, що електрику відключатимуть тільки у двох областях.

Завтра 19 травнявідключати світло як для промисловості, так і для звичайних споживачів планують тільки у Харківській та Полтавській областях.

Про це повідомила прес-служба "Укренерго". "Протягом доби 19 травня можливі аварійні відключення електроенергії для промислових та побутових споживачів на Полтавщині та Харківщині", - йдеться у повідомленні.

В компанії уточнили, що відключення будуть повʼязані з аварійно-відновлювальними роботами на енергообʼєктах, які постраждали від російських обстрілів 18 травня.

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"В інших областях обмежень не прогнозуються", - запевнили в "Укренерго".

Відключення електроенергії в Україні

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук пояснив, що в Україні існує проблема з виробництвом електроенергії.

У компанії-постачальника електроенергії YASNO також розповіли, що в енергосистемі не вистачає генерації та імпорту для поточного рівня споживання.

16 травня радник прем'єр-міністра, член наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко зазначив, що через ракетні обстріли енергетична система зазнала масштабних руйнувань, тому обмеження можуть тривати до кінця літа.

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