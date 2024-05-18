Завтра 19 травнявідключати світло як для промисловості, так і для звичайних споживачів планують тільки у Харківській та Полтавській областях.
Про це повідомила прес-служба "Укренерго". "Протягом доби 19 травня можливі аварійні відключення електроенергії для промислових та побутових споживачів на Полтавщині та Харківщині", - йдеться у повідомленні.
В компанії уточнили, що відключення будуть повʼязані з аварійно-відновлювальними роботами на енергообʼєктах, які постраждали від російських обстрілів 18 травня.
"В інших областях обмежень не прогнозуються", - запевнили в "Укренерго".
Відключення електроенергії в Україні
Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук пояснив, що в Україні існує проблема з виробництвом електроенергії.
У компанії-постачальника електроенергії YASNO також розповіли, що в енергосистемі не вистачає генерації та імпорту для поточного рівня споживання.
16 травня радник прем'єр-міністра, член наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко зазначив, що через ракетні обстріли енергетична система зазнала масштабних руйнувань, тому обмеження можуть тривати до кінця літа.