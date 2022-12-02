У компанії наголосили, що це призводить до аварій в окремих будинках.

Українців закликали не вмикати все й одразу після відновлення електроенергії в будинку.

Зокрема, як пояснив генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко, частий перезапуск електромереж призводить до локальних аварій в окремих будинках.

"На жаль, аварії в електромережах трапляються. Ми зайшли у воєнну зиму, коли ми вмикаємо-вимикаємо мережі по декілька разів на день. І це, звісно, техніка не витримує. Аварії різко зросли. Не треба вмикати електроприлади одразу всі. Це призводить до аварій в окремих будинках. Тобто всі мешканці вмикають одразу всі прилади у першу хвилину, скаче напруга, і горять всі запобіжники", - пояснив Коваленко.

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Він рекомендує українцям розтягнути в часі на пів години вмикання приладів.

"Почергово це робити, щоб напруга не так різко зростала. Бо так підвищується ризик локальної аварії. Треба час, щоб потім приїхала бригада і відремонтувала", - закликав Коваленко.

Відключення світла: що варто знати

Нагадаємо з початку жовтня РФ здійснила сім атак на об’єкти енергетичної інфраструктури України.

Остання російська атака була здійснена 23 листопада. Цього дня Росія випустила близько 70 крилатих ракет, 51 із них було збито. Ракети уразили ряд енергооб’єктів, спричинивши блекаут. Лише на кінець минулого тижня енергетики змогли стабілізувати роботу української енергосистеми, однак дефіцит потужності залишається.

24 листопада в Києві були без світла 70% житлових будинків. ДТЕК повідомив про те, що у столиці світло включатимуть на 2-3 години на добу.

Відомо, що лише за листопад енергетики компанії ДТЕК повернули світло для понад 1 млн родин у 1104 населених пунктах Київської, Донецької, Дніпропетровської областей та в місті Київ.

Директор з правових питань НЕК "Укренерго" Максим Юрков заявив, що компанія фіксує пошкодження енергосистеми України в реальному часі щодня і складає кошторис, який найближчим часом буде виставлений країні-окупанту.

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