У Києві мільйон споживачів без світла, понад 4 тисячі будинків без тепла, - Зеленський

У цьому зв’язку, глава держави очікує від уряду чіткий перелік дій і рішень, щоб покращити ситуацію.

Президент України Володимир Зеленський розповів про поточну ситуацію в Києві після нічого масованого обстрілу з боку російський загарбників. Лише в столиці наразі понад мільйона споживачів не мають електрики. Також більше 4 тисячі багатоквартирних будинків не мають тепла.

Про це глава держави сказав під час вечірнього звернення до українців.

Зеленський відзначив, що "кожен посадовець, місцева влада, усі очільники державних компаній, очільники енергетичних компаній – усі мають бути саме тут, в Україні, працювати в містах, працювати в селах, на тих територіях, де треба відновлювати й треба захищати".

"Тільки в Києві станом на вечір більше мільйона споживачів без електрики. Значна кількість будинків без тепла – більш ніж 4 тисячі багатоквартирних будинків", - наголосив Зеленський.

Як підкреслив президент, усі сили мають бути направлені, щоб полегшити ситуацію. "Урядовці повинні дати нелінійні пропозиції, які захищатимуть життя і як перебудувати роботу – як підтримати наших людей, як підтримати бізнес. Потрібна максимальна координація з бізнесом – як перерозподілити генерацію, наявне споживання так, щоб люди могли відчути стабілізацію ситуації, які потрібні програми підтримки для людей додаткові", - заявив президент.

Він додав, що треба проговорити все це детально і дати відповіді на питання, які він поставив сьогодні всім урядовцям.

"Персональна відповідальність уряду за це – завтра я очікую конкретний, чіткий перелік дій та рішень", - повідомив глава держави.

Російська атака 20 січня

Як повідомляв УНІАН, минулої ночі російські загарбники завдали масованого ракетного і дронового удару по Україні. Було зафіксовано влучання 5 російських ракет та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 12 локаціях. Інформація щодо 2 ворожих ракет уточнювалася.

Утім, силами протиповітряної оборони України вдалося збити або подавити 342 ворожі цілі: 14 балістичних ракет Іскандер-М/С-300, 13 крилатих ракет Х-101 та 315 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів.

