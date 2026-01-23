Чотири області України частково без світла: хто постраждав від російських ударів

Перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов зазначив, що аварійно-відновлювальні роботи проводяться в усіх постраждалих від атаки регіонах.

Росія в ніч проти 23 січня знову атакувала енергосистему України, частково залишивши без світла мешканців чотирьох областей. Про це на брифінгу повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

За його словами, внаслідок нічних ударів ворога на ранок знеструмлені споживачі у Сумській, Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях.

"Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в усіх постраждалих від атак регіонах", - проінформував Некрасов.

Він додав, що через погодні умови без світла залишилися 10 населених пунктів на Тернопільщині. За його словами, там тривають відновлювальні роботи.

Перший заступник міністра також підтвердив, що у більшості регіонів України застосовані аварійні відключення електроенергії, але не сказав, коли їх можуть скасувати.

"Повернення до прогнозованих погодинних графіків відключень відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі", - пояснив Некрасов.

Атаки РФ на енергосистему України - останні новини

Росія продовжує тероризувати українську енергетику. Зокрема, в ніч проти 20 січня росіяни масовано вгатила дронами та ракетами по енергетиці України, залишивши без світла частину споживачів у Києві та шести областях.

Ситуація зі світлом у столиці залишається вкрай складною. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко прогнозує, що для повернення погодинних графіків відключень в Києві може знадобитися до семи днів.

Через наслідки ворожих атак на енергетику у понад 10 областях України запроваджено аварійні відключення електроенергії.

