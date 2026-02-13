РФ частково занурила у темряву низку областей України: де найважче зі світлом

Там, де дозволяють безпекові умови, аварійно-відновлювальні роботи тривають.

Російська Федерація вчергове атакувала енергетичну інфраструктуру України, частково залишивши без світла шість областей, повідомляє "Укренерго".

Як зазначили у компанії, станом на ранок знеструмлені споживачі в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській і Донецькій областях.

"Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів", - зазначається у повідомленні.

Відео дня

Енергетики нагадали, що через наслідки попередніх масованих російських атак – у більшості регіонів України застосовуються графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів.

"В окремих областях вимушено застосовані аварійні знеструмлення, які будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі", - додали в "Укренерго".

Атака РФ на енергосистему України - останні новини

У ніч проти 12 лютого російська окупаційна армія завдала масованого удару по Україні, застосувавши понад 20 балістичних ракет та майже 220 дронів, є влучання.

Через наслідки ворожої атаки в трьох областях України та одному районі Києва тимчасово запроваджувалися аварійні відключення електроенергії. Також ворог атакував Одесу, тимчасово залишивши місто частково без води.

Вас також можуть зацікавити новини: