Негода та Росія залишили без світла тисячі українців: де найскладніша ситуація

Росія вчергове завдала ударів по енергетиці України, частково залишивши без світла чотири області. Про це на брифінгу заявив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

За його словами, внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок знеструмлені споживачі на Донеччині, Дніпропетровщині, Черкащині та Одещині.

"Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочаті скрізь, де це дозволяють безпекові умови", - проінформував перший заступник міністра.

Він також додав, що через складні погодні умови без світла залишаються понад 178 населених пунктів у Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Хмельницькій, Миколаївській та Одеській областях.

"Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній у цілодобовому режимі", - запевнив Некрасов.

Перший заступник міністра енергетики нагадав, що у більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень світла та обмеження потужності для промисловості.

"Також в окремих регіонах застосовані аварійні відключення. Повернення до прогнозованих погодинних графіків відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі", - підсумував Некрасов.

В "Укренерго" додали, що внаслідок дронових ударів ворога без світла залишається значна частина Одеси.

13 лютого російські війська вчергове атакували енергетичну інфраструктуру України, частково залишивши без світла шість областей. За інформацією "Укренерго", станом на ранок п’ятниці були знеструмлені споживачі в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській і Донецькій областях.

Водночас директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко очікує, що ситуація зі світлом навесні покращиться, і додав, що українці можуть у квітні-червні бути зі світлом вже цілодобово. Однак остаточно відмовитися від відключень світла, на думку експерта, Україна зможе лише за 3-5 років в разі припинення бойових дій.

