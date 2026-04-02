Росія масовано атакувала українську енергетику: мешканці восьми областей без світла

Росія вчергове завдала ударів по енергетиці окремих регіонів України. Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Донецькій, Одеській, Полтавській, Запорізькій, Сумській, Черкаській, Харківській та Чернівецькій областях тимчасово залишаються без світла, повідомляє Міністерство енергетики.

"Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово", - запевняють в енергетичному відомстві.

При цьому повернення графіків відключень світла для населення в Міненерго не очікують. Зазначається, що до 10 ранку застосовувалися графіки обмеження потужності для промислових підприємств та бізнесу.

Енергетики також закликали українців, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію протягом усієї доби.

"Це допомагає знизити навантаження на систему", - пояснили у відомстві.

Атаки РФ на енергетику України - останні новини

Росія продовжує систематично атакувати енергетичну інфраструктуру України. 1 квітня РФ атакувала дронами захід України. Серед цілей ворога були і енергетичні об’єкти.

Попри систематичні російські удари по енергетиці, "Укренерго" вже протягом кількох днів не прогнозує відключень світла для побутових споживачів.

Хоча, станом на кінець першої половини березня, в енергосистемі зберігався дефіцит. Перший віцепрем'єр - міністр енергетики Денис Шмигаль 13 березня заявляв, що дефіцит електроенергії на піку споживання становить близько 1 ГВт.

Вас також можуть зацікавити новини: