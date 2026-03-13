В Україні стабілізували енергосистему: частина регіонів уже без відключень, - Шмигаль

Понад 2 ГВт потужностей можуть відновити до кінця травня перед плановими ремонтами АЕС.

В енергосистемі України стабілізувалася ситуація, а дефіцит електроенергії на піку споживання становить близько 1 ГВт. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

За його словами, у частині регіонів відключення електроенергії вже відсутні, а в інших застосовують лише одну або півтори черги обмежень.

Шмигаль зазначив, що наразі стабільну роботу енергосистеми забезпечують атомні, тепло- та гідроелектростанції. Крім того, завдяки сонячній генерації в непікові години системні обмеження по всій країні взагалі не застосовуються. Також Україна продовжує імпорт електроенергії – він становить близько 12% від загального добового споживання.

Водночас міністр наголосив, що опалювальний сезон ще триває, а Росія продовжує намагатися знищити українську енергетичну інфраструктуру.

"Ми готові до цих викликів зараз і будемо готові ще краще наступної зими", – підкреслив Шмигаль.

За його словами, після масованих російських атак Україна втратила понад 9 ГВт генеруючих потужностей, однак частину вже вдалося відновити. Зокрема, 3,5 ГВт генерації на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях і гідроелектростанціях уже повернули в роботу. Загалом планується відновити близько 4 ГВт.

При цьому понад 2 ГВт потужностей можуть відновити до кінця травня, що допоможе енергосистемі у період, коли енергоблоки атомних станцій почнуть виходити на планові ремонти. Усі пошкоджені ТЕЦ також продовжують відновлювати.

Окремий напрямок - розвиток розподіленої генерації. За словами Шмигаля, від початку повномасштабної війни в Україні вже ввели в експлуатацію понад 1,5 ГВт таких потужностей, з яких 900 МВт – під час поточного опалювального сезону.

У 2026 році уряд планує запустити ще 1,5 ГВт розподіленої генерації. Для цього спростили процедури підключення та запровадили програми пільгового кредитування для бізнесу і населення.

Ситуація в енергосистемі України - головні новини

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що дефіцит електроенергії в українській енергосистемі вдалося суттєво скоротити. Якщо взимку нестача сягала 5–6 ГВт, то, станом на початок березня вона зменшилася приблизно до 1 ГВт.

Слід зазначити, що 13 березня у всіх регіонах України з 17:00 до 22:00 застосовуються графіки погодинних відключень світла, а з 17:00 до 23:00 - графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

