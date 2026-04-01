Графіки на четвер: чи вимикатимуть світло в Україні 2 квітня

Ситуація в енергосистемі може змінитися, зауважили енергетики.

У четвер, 2 квітня, в усіх регіонах України з 00:00 до 10:00 будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомляє "Укренерго".

"Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти", – йдеться в повідомленні.

Для побутових споживачів відключень світла у другий день квітня не заплановано.

Відео дня

"Користування потужними електроприладами доцільно перенести на період з 11:00 до 15:00", – додали в "Укренерго".

Енергетики підкреслили, що ситуація в енергосистемі може змінитися. У компанії закликали стежити за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Відключення світла в Україні – головне

Попри покращення погодних умов та зниження сезонного навантаження на енергосистему, енергетичні атаки Росії на Україну не припиняються. Ворог продовжує завдавати ударів по критично важливій інфраструктурі країни.

На початку тижня Міненерго повідомило про чергову атаку РФ на енергетичні об’єкти в окремих регіонах України. Через бойові дії та обстріли тимчасово залишилися без електропостачання мешканці Дніпропетровської, Запорізької, Одеської, Хмельницької, Сумської, Харківської та Чернігівської областей.

Російська агресія спричиняє перебої в енергопостачанні не лише в Україні, а й у сусідніх країнах. Зокрема, після атаки РФ на Україну Молдова оголосила надзвичайний стан в енергетиці на 60 днів через відключення ЛЕП "Ісакча-Вулканешти".

