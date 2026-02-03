Росія вгатила по Україні: де вже запроваджено аварійні відключення світла

Попри аварійні відключення на Черкащині продовжують діяти графіки погодинних відключень.

У низці областей України запроваджено аварійні відключення електроенергії після чергової масованої ракетно-дронової атаки Російської Федерації.

Зокрема, аварійні відключення запроваджено на Житомирщині. Як повідомляє Житомиробленерго, обмеження застосовані за командою диспетчерського центру НЕК "Укренерго". Відповідно, графіки відключень світла у Житомирі та області тимчасово не діють.

Аналогічні обмеження запроваджено і на Харківщині. Харківобленерго нагадує, що в ніч проти 3 лютого РФ завдала удару по обʼєктам енерго- та теплопостачання внаслідок чого в регіоні знеструмлені споживачі.

"Крім того, зараз застосовуються аварійних відключень. Енергетики займаються відновленням електропостачання", - зазначається у повідомленні.

Аварійні відключення дісталися і до Черкащини. За інформацією Черкасиобленерго, обмеження запроваджено на Черкащині з 9:46 за командою "Укренерго" через "наслідки попередніх ракетно-дронових атак".

Водночас, у повідомленні зазначається, що в області продовжують діяти графіки погодинних відключень.

Тимчасово забуває про графіки відключень і частина Лівобережжя Києва. Як повідомляє Telegram-канал ДТЕК:

Дніпровський та Дарницький райони столиці частково в екстрених відключеннях.

Атака РФ на енергосистему України - останні новини

В ніч проти 3 лютого Росія вчергове масовано атакувала Україну дронами та ракетами. За даними Повітряних сил ворог застосував 450 дронів та 71 ракету різних типів.

За словами першого віце-прем’єра, міністра енергетики Дениса Шмигаля, росіяни атакували об’єкти в восьми областях України, передусім об’єкти теплогенерації. Внаслідок атаки понад тисяча будинків у Києві залишилися без опалення.

