Росіяни пошкодили музей під монументом 'Батьківщина-мати' (фото)

Від початку повномасштабної війни РФ пошкодила або зруйнувала майже 1700 пам’яток культурної спадщини.

Росіяни під час сьогоднішньої масованої атаки пошкодили зал слави Національного музею історії України у Другій світовій війні у підніжжі монумента "Батьківщина-мати". Про це у Facebook повідомила віце-прем’єр-міністр з гуманітарної політики України - Міністр культури України Тетяна Бережна.

"Це памʼятка науки і техніки місцевого значення. Символічно й цинічно водночас: держава-агресор завдає удару по місцю пам’яті про боротьбу з агресією 20 століття, повторюючи злочини вже у 21", - підкреслила вона.

Зазначає, що на місці працюють профільні служби - фахівці музею, технічні служби та поліція - вони фіксують пошкодження і первинну оцінку завданих збитків. Додала, що після завершення обстеження буде відомим обсяг відновлювальних робіт.

"Від початку повномасштабного вторгнення Росія пошкодила або зруйнувала понад 1 680 пам’яток культурної спадщини та тисячі об’єктів культурної інфраструктури. Це свідоме знищення культури й пам’яті, яке потребує консолідованої відповіді міжнародної спільноти", - сказала Бережна.

При цьому повідомила, що музей продовжує роботу.

Удари РФ по музеям

Як повідомляв УНІАН, ще на початку повномасштабного вторгнення, в Одесі через ракетний удар було пошкоджено історичну будівлю Одеського національного художнього музею.

Тоді зазначалося, що цим ударом Росія поставила під загрозу історичний центр Одеси, включений до попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

