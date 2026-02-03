Експерт розвінчав шість міфів про економію на авіаквитках, які насправді не працюють

Найкращий спосіб дійсно знизити витрати – це планувати заздалегідь, ретельно порівнювати ціни та страхувати свою відпустку.

Оскільки подорожі з кожним роком стають все дорожчими на тлі цілої низки глобальних потрясінь, туристи шукають варіанти заощадити на організації поїздки.

Однак досвідчені експерти з подорожей попереджають, що далеко не всі лайфхаки щодо економії з соцмереж насправді працюють.

Зокрема, експерт з туристичного страхування та керуючий директор Tiger.co.uk Іан Вілсон виділив шість конкретних міфів про економію грошей при бронюванні авіаквитків.

"Такі речі, як увімкнення режиму інкогніто, бронювання рейсів посеред ночі або припущення, що пропозиції в останню хвилину завжди будуть дешевшими, як і раніше, широко поширені, але вони не відображають того, як зараз працює туристична індустрія", – цитує його Express.

Замість цього, за його словами, найкращий спосіб дійсно знизити витрати – це планувати подорож заздалегідь, ретельно порівнювати ціни і страхувати свою відпустку.

"Сайти порівняння авіаквитків чудово підходять для встановлення сповіщень і відстеження тарифів протягом декількох тижнів. А якщо ви плануєте кілька відпусток цього року, оформлення річної або багаторазової туристичної страховки може стати розумним способом заощадити", – запевняє Вілсон.

6 порад щодо економії грошей при плануванні відпустки, які насправді не працюють

1. Режим інкогніто

Ця теорія передбачає, що авіакомпанії відстежують повторні пошуки користувача і поступово підвищують доступні йому ціни, тоді як використання режиму інкогніто повинно було цьому запобігти. Насправді ж ціни на авіаквитки визначаються такими факторами, як попит, наявність місць і час вильоту, тоді як індивідуальні пошуки не мають істотного впливу на ціну, пояснює експерт.

"Поширений підхід до ціноутворення полягає в тому, що коли найдешевший клас розпродається, квиток автоматично переходить в наступний, більш дорогий клас, що може пояснити, чому ціна квитка, який ви переглядали, раптово підскочила", – додав Вілсон.

2. Бронювання ввечері

За словами експерта, цей міф про економію передбачає, що бронювання авіаквитків ввечері призводить до зниження цін. Раніше цей трюк дійсно працював, тому що авіакомпаніям доводилося вручну оновлювати свої тарифи вночі, надаючи першим клієнтам пріоритетний доступ до нових цін. Однак, завдяки сучасним технологіям, ціни на авіаквитки постійно оновлюються онлайн, тому різниця в залежності від часу доби оформлення бронювання буде незначною.

3. Зворотні рейси завжди дешевші

Рішення про бронювання квитків "туди-назад" або двох окремих квитків в кожну сторону часто залежить від особистих уподобань мандрівника. Експерт зазначає, що рейси "туди-назад", як правило, лише трохи дешевші для далеких перельотів, але не для коротких. Однак при бронюванні коротких рейсів він радить перевіряти різні авіакомпанії на предмет найдешевших тарифів, які потім можна комбінувати для економії.

4. Компенсація від авіакомпаній

Багато відпочивальників відмовляються від туристичної страховки, піддаючи свої поїздки ризику і покладаючись на компенсацію від авіакомпаній для покриття будь-яких проблем у разі зриву рейсів. Однак Вілсон попередив, що пасажири мають право на компенсацію тільки за певних умов, і якщо затримки або скасування відбуваються поза контролем авіакомпанії, компенсація, швидше за все, не буде виплачена.

5. Найкращі пропозиції – в останню хвилину

Хоча деяким мандрівникам вдається знайти вигідну пропозицію в останню хвилину, такий підхід пов'язаний з ризиком, оскільки ціни часто зростають, коли місць стає мало. Експерт порадив планувати заздалегідь, щоб заощадити гроші, відстежуючи ціни і порівнюючи різні варіанти.

6. Бюджетні авіакомпанії – найдешевші

Більшість економних мандрівників відразу ж відкидають більш дорогі та розкішні авіакомпанії на користь економії грошей, але в довгостроковій перспективі це може обійтися їм дорожче.

"Якщо додати всі додаткові витрати, такі як багаж і вибір місця, кінцева ціна може виявитися вищою, ніж у стандартних авіакомпаній. Порівняння загальних витрат є вкрай важливим, перш ніж вважати бюджетну авіакомпанію найдешевшим варіантом", – попередив Вілсон.

Як заощадити на купівлі авіаквитків

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, згідно з новим звітом Air Hacks від Expedia на даний момент найкращим днем для купівлі авіаквитків є неділя. Такі бронювання дозволяють заощадити туристам в середньому до 17% на міжнародних перельотах у порівнянні з понеділком або п'ятницею.

Водночас, за даними дослідження від експертів видання Which? Travel, принцип "чим раніше, тим дешевше" працює вже далеко не завжди.

