Розкуповують кросовери: названо найпопулярніші моделі авто в Україні у новому році

Найбільшим попитом на ринку нових авто користуються Renault Duster, Toyota RAV4 та Toyota Land Cruiser Prado.

Минулого місяця десять найпопулярніших моделей забезпечили 37% українського ринку нових легкових авто. Про це повідомили фахівці "‎УкрАвтопрому"‎.

Новий рейтинг став черговою демонстрацією популярності кросоверів. Ці автомобілі цінують за практичність і універсальність – вони поєднують комфорт "‎звичайного"‎ легкового авто з можливостями позашляховика (хоча й не є позашляховиками у повному розумінні цього терміну).

Лідером продажів на ринку нових легковиків у минулому місяці став компактний кросовер Renault Duster, який традиційно користується великим попитом на українському ринку. Автомобіль цінують (не лише в Україні) за поєднання доступної ціни, високої надійності та гарної прохідності. Свою роль відіграють невибагливість в обслуговуванні та відносно дешеві запчастини.

На другому місці розташувалася Toyota RAV4 − ще один компактний кросовер, який вже давно став класикою. Третє місце посів позашляховик Toyota Land Cruiser Prado – великий статусний автомобіль, який цінують, зокрема, за його надійність.

ТОП-10 нових легковиків січня:

Renault Duster – 409 од.;

Toyota RAV4 – 334 од.;

Toyota Land Cruiser Prado – 218 од.;

Hyundai Tucson – 200 од.;

BYD Leopard 3 – 169 од.;

Mazda CX-5 – 139 од.;

Škoda Kodiaq – 138 од.;

BYD Sea Lion 06 – 110 од.;

Volkswagen ID. UNYX – 96 од.;

Škoda Octavia – 84 од.

Інші новини українського авторинку

За підсумками минулого місяця в Україні було продано понад 5,1 тисячі нових легкових авто. Це найвищий показник для січня за останні три роки. Лідером за популярністю стала марка Toyota, продажі якої зросли на чверть порівняно з минулим роком. Окрім неї до трійки лідерів потрапили BYD та Renault.

Також повідомлялося, що торік українці придбали 96,9 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легкових авто віком до п’яти років. Найпопулярнішими у цьому сегменті виявилися Tesla Model Y, Tesla Model 3 та KIA Niro.

