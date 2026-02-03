Розкуповують кросовери: названо найпопулярніші моделі авто в Україні у новому році

Минулого місяця десять найпопулярніших моделей забезпечили 37% українського ринку нових легкових авто. Про це повідомили фахівці "УкрАвтопрому".
Новий рейтинг став черговою демонстрацією популярності кросоверів. Ці автомобілі цінують за практичність і універсальність – вони поєднують комфорт "звичайного" легкового авто з можливостями позашляховика (хоча й не є позашляховиками у повному розумінні цього терміну).
Лідером продажів на ринку нових легковиків у минулому місяці став компактний кросовер Renault Duster, який традиційно користується великим попитом на українському ринку. Автомобіль цінують (не лише в Україні) за поєднання доступної ціни, високої надійності та гарної прохідності. Свою роль відіграють невибагливість в обслуговуванні та відносно дешеві запчастини.
На другому місці розташувалася Toyota RAV4 − ще один компактний кросовер, який вже давно став класикою. Третє місце посів позашляховик Toyota Land Cruiser Prado – великий статусний автомобіль, який цінують, зокрема, за його надійність.
ТОП-10 нових легковиків січня:
- Renault Duster – 409 од.;
- Toyota RAV4 – 334 од.;
- Toyota Land Cruiser Prado – 218 од.;
- Hyundai Tucson – 200 од.;
- BYD Leopard 3 – 169 од.;
- Mazda CX-5 – 139 од.;
- Škoda Kodiaq – 138 од.;
- BYD Sea Lion 06 – 110 од.;
- Volkswagen ID. UNYX – 96 од.;
- Škoda Octavia – 84 од.
Інші новини українського авторинку
За підсумками минулого місяця в Україні було продано понад 5,1 тисячі нових легкових авто. Це найвищий показник для січня за останні три роки. Лідером за популярністю стала марка Toyota, продажі якої зросли на чверть порівняно з минулим роком. Окрім неї до трійки лідерів потрапили BYD та Renault.
Також повідомлялося, що торік українці придбали 96,9 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легкових авто віком до п’яти років. Найпопулярнішими у цьому сегменті виявилися Tesla Model Y, Tesla Model 3 та KIA Niro.