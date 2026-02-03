У США провели бойові випробовування крилатої ракети для України (фото, відео)

Rusty Dagger успішно пройшла бойові випробування в США та готується до постачання Україні за програмою ERAM.

У США провели бойові випробування перспективної крилатої ракети Rusty Dagger, яка розробляється для України в межах програми ERAM. Під час тесту ракета була споряджена реальною бойовою частиною та з високою точністю уразила задану ціль.

Випробування відбулися на полігоні авіабази Eglin на півдні США. Як повідомила пресслужба бази, тестування дозволило зібрати "критично важливі дані для розробки нової, економічно ефективної та далекобійної ударної системи", яка створюється за прискореним графіком.

Разом із повідомленням були оприлюднені фото моменту влучання та детонації бойової частини. На знімках видно високу точність ракети та потужний вибух – з огляду на те, що маса боєприпасу становить близько 500 фунтів (227 кг).

Водночас у повідомленні авіабази Eglin, імовірно, допущено помилку в даті. Зазначено, що випробування відбулися 21 січня 2025 року, тобто понад рік тому, й лише через 16 місяців після старту програми. Однак фактично розробка крилатих ракет у межах ERAM в інтересах України стартувала не у 2023 році, пише Defence Express.

Запит пропозицій за програмою ERAM було оголошено 31 січня 2024 року, а замовлення оформлено у жовтні того ж року. Перші льотні випробування ракет відбулися приблизно 9 місяців тому, що краще узгоджується із заявленими термінами.

Дозвіл на продаж цих ракет Україні США надали 28 серпня 2025 року. Загалом Україна отримала право закупити до 3350 крилатих ракет ERAM на суму 825 млн доларів, кошти мають надати європейські партнери. Орієнтовна вартість однієї ракети – близько 246 тисяч доларів, однак строки їхньої передачі Україні поки не оголошені.

Окрім Rusty Dagger від компанії Zone 5 Technologies, у межах програми ERAM також розробляється концептуально схожа ракета RAACM від компанії CoAspire. Обидві системи мають відповідати спільним вимогам: маса до 500 фунтів, дальність польоту близько 400 км, швидкість від 0,6 Маха, точність у межах ±10 метрів, здатність працювати в умовах радіоелектронної боротьби, низька собівартість та можливість виробництва до 1000 ракет на рік.

Ракети для України

Як повідомляв УНІАН, у рамках проєкту ERAM, який передбачає створення доступних по вартості авіаційних боєприпасів з дальністю понад 400 кілометрів, Україна отримає доступ до нових крилатих ракет. Передбачається випуск щонайменше тисячі одиниць таких снарядів на рік.

Кксперт Центру Разумкова Олексій Мельник розповідав, що ці боєприпаси є гібридом авіаційної бомби та крилатої ракети. За його словами, за дальністю ERAM близькі до ракет Storm Shadow (Велика Британія), Scalp (Франція) і Taurus (Німеччина).

