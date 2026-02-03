Долар продовжує зростати: курс валют в банках та обмінниках

Продати долар можна в середньому за курсом 42,80 грн, а євро – 50,60 грн.

Курс долара до гривні в банках України у вівторок, 3 лютого, подорожчав на 13 копійок і становить 43,30 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,80 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 15 копійок і складає 51,35 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,60 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,12 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,00 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,40 грн/євро, а курс продажу - 51,20 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 3 лютого офіційний курс долара до гривні на рівні 42,97 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 16 копійок.

Щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 50,91 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 11 копійок.

Ччлен правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько зазначила, що долар на світовому ринку знаходиться під тиском. Це відбивається і на валютному курсі в Україні, тому гривня найближчим часом може трохи укріпитися або протриматися у вузькому діапазоні.

Вас також можуть зацікавити новини: