'Пташки' з Кіпру: маленька острівна країна постачає дрони Україні, - The Independent

Навіть найменші країни Євросоюзу нарощують виробництво БПЛА, а український фронт стає головним полігоном для нової зброї.

Навіть найменші країни Європейського Союзу активно розвивають власну оборонну промисловість і постачають безпілотники на український фронт та за його межі. Одним із прикладів є Кіпр, де компанія Swarmly виробляє дрони, які, за словами виробника, вже відіграють помітну роль у бойових діях в Україні, пише The Independent.

Компанія заявляє, що понад 200 її безпілотників H-10 Poseidon допомагають українській артилерії виявляти цілі за будь-яких погодних умов. За останні три роки ці апарати налітали понад 100 тисяч годин. Виробничі потужності Swarmly на Кіпрі займають близько 5 тисяч квадратних метрів і забезпечують постачання дронів не лише Україні, а й країнам Азії та Африки, зокрема Індонезії, Індії, Нігерії та Саудівській Аравії.

Крім авіаційних безпілотників, компанія також розробляє морські дрони, оснащені камерами високої чіткості та важким озброєнням. Один із таких апаратів – морський дрон Hydra – коштує близько 80 тисяч євро і здатен нести вибухове навантаження, що робить його потенційно ефективним засобом проти значно дорожчих військових кораблів.

Війна Росії проти України стала каталізатором для розвитку безпілотних технологій по всій Європі. Країни Балтії, Данія та Греція активізували власні програми зі створення дронів і засобів боротьби з ними. У Греції безпілотні системи стали частиною масштабної реформи збройних сил вартістю близько 25 мільярдів євро.

За словами експерта Центру аналізу європейської політики Федеріко Борсарі, дрони стали "множником сили", який дозволяє навіть менш потужним у військовому сенсі державам ефективно протидіяти сильнішим супротивникам. Водночас він наголошує, що безпілотники не здатні повністю замінити традиційні системи озброєння, такі як танки, артилерія чи бойова авіація.

Аналітики також звертають увагу на низький поріг входу в галузь: багато дронів створюються з комерційно доступних компонентів, що знижує потребу в масштабних початкових інвестиціях і пришвидшує розвиток виробництва.

Дрони для України

На тлі війни в Україні та зростання занепокоєння щодо безпеки в Європі ЄС виділяє мільярди євро на посилення оборонного потенціалу. Кіпр, який нещодавно розпочав головування в Євросоюзі, може отримати близько 1,2 мільярда євро пільгових кредитів у межах спільної програми оборонних закупівель SAFE обсягом 150 мільярдів євро.

За даними Міністерства оборони Кіпру, оборонний сектор країни вже налічує близько 30 компаній і дослідницьких центрів, які працюють у сферах робототехніки, зв’язку, систем боротьби з дронами та супутникових технологій. У Нікосії наголошують, що ці нішеві високотехнологічні розробки дедалі більше привертають увагу великих гравців світової оборонної індустрії.

