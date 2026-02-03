Росіяни придумали новий спосіб використання дронів 'Гербера', - Флеш (фото)

Росіяни вперше використали "Герберу" в ролі носія FPV-дрона.

Росія модернізує тактику застосування дронів під час атака по Україні. Так, радник міністра оборони, експерт із систем РЕБ і зв'язку Сергій Бескрестнов (Флеш) повідомив про випадок першого використання БПЛА "Гербера" в ролі носія FPV-дрона.

Про це він написав у своєму тг-каналі, додавши фото самої "Гербери".

"На жаль, сам дрон не знайдений. Може бути як ударним, так і розвідувальним", - зазначив Флеш.

Він зауважив, що наразі незрозуміло, наскільки цей випадок отримає застосування, але всі повинні бути попереджені.

Раніше Флеш розповідав, що росіяни застосовують тактику польоту на наднизькій висоті в режимі ручного керування. Тому підрозділам ППО потрібно бути уважними, особливу увагу приділяти руслам річок, рівнинам і довгим западинам в рельєфі.

Флеш також попереджав про небезпеку російських "Шахедів", які використовують Starlink. Він пояснив, що ворог може керувати такими БПЛА у ручному режимі й долітати "куди хочуть". За словами експерта, Україні потрібно заборонити роумінг "чужим" "Старлінкам", які залітають у нашу країну.

Згодом стало відомо, що компанія SpaceX почала вживати перші контрзаходи проти використання окупантами терміналів Starlink для ударів дронами по Україні.

