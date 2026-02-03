'ПриватБанк' підвищив ціни на валюту: свіжий курс долара і євро

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 43,48 грн, а євро – 51,55 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у вівторок, 3 лютого, подорожчав на 25 копійок і становить 43,35 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 10 копійок і становить 51,40 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,75 гривні, а євро - за курсом 50,40 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у вівторок зріс на 38 копійок і складає 43,48 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також подорожчав і складає 51,55 гривні.

Національний банк України встановив на 3 лютого офіційний курс долара до гривні на рівні 42,97 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 16 копійок. Щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 50,91 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 11 копійок.

2 лютого долар знову пішов угору на тлі подальших втрат золота після його найбільшого за понад десятиліття падіння 30 січня. Зміцнення долара приблизно на 1% за п’ятницю та понеділок відбулося після його різкого ослаблення в другій половині січня. Це відновлення могло застати частину інвесторів зненацька, адже продаж долара був однією з найпопулярніших макростратегій минулого місяця.

