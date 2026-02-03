Раніше графіка: США поставили Тайваню понад сотню танків Abrams

Нові танки посилять оборону Тайваню на півдні, в портах та поблизу столиці, прибувши на два роки раніше графіка.

Сполучені Штати завершили поставки Тайваню 108 основних бойових танків M1A2T Abrams, випередивши план на два роки. Про це повідомляє CNA з посиланням на Міністерство оборони Тайваню.

Остання, третя партія включала 28 танків і завершила реалізацію контракту, укладеного ще у 2019 році. Мета угоди – оновлення бронетанкового парку та заміна застарілих CM-11 Brave Tiger і CM-12, модернізованих версій американських танків M48 та M60.

Всі танки проходили модернізацію на заводі в Лімі, штат Огайо. M1A2T – це версія M1A2 SEPv3, але без спеціального бронювання зі вставками зі збідненого урану та без комплексу активного захисту. Загальна вартість контракту становить до 2,2 мільярда доларів США.

Відео дня

Поставка першої партії з 38 танків відбулася ще у грудні 2024 року. Подальші партії надходили прискореними темпами, і повністю завершено поставки на початку 2026 року – на два роки раніше запланованого терміну, який спочатку був до 30 червня 2028 року.

Крім основних бойових танків, Тайвань замовив 14 інженерних машин M88A2 HERCULES та 16 важких танкових тягачів Oshkosh M1070A1 HET з напівпричепами M1000. Пакет включав також допоміжне обладнання та озброєння.

За планами Міноборони Тайваню, нові танки зміцнять оборону аеропортів Гаосюна на південному заході та Тайнаня, об’єктів портової інфраструктури та північно-західних районів поблизу столиці Тайбея.

Напруга навколо Тайваню

Як повідомляв УНІАН, останні чистки у вищому керівництві китайської армії свідчать про те, що диктатор Сі Цзіньпін остаточно консолідував у своїх руках контроль над збройними силами. Тепер ніхто всередині країні не зможе завадити йому реалізувати плани із військового вторгнення на Тайвань.

Як пише The Wall Street Journal, Пекін ще кілька років тому поставив перед військовим керівництвом завдання модернізувати армію до 2027 року. На Заході цю дату інтерпретують як момент ймовірного вторгнення на Тайвань.

Вас також можуть зацікавити новини: