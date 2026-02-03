Чому із 70 російських ракет збито лише 38: Ігнат розповів про особливості останньої атаки

Навіть такий показник - це багато з урахуванням кількості балістики, зазначив він.

Особливістю нічної масованої атаки по Україні стало те, що Росія застосувала велику кількість балістичних ракет. Про це в ефірі національного телемарафону розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Великий масований удар - 521 засіб повітряного нападу противника. Дуже-дуже багато балістики цього разу, тобто ракет, які летять по балістичній траєкторії. Саме тому з-понад 70 ракет збито/перехоплено лише 38. Це великий показник з урахуванням балістики", - пояснив він.

За його словами, крилатих ракет було всього 28, з яких 20 збито, щодо 6 ракет ще інформація уточнюється. Як зазначив Ігнат, "імовірно, десь вони не долетіли".

Відео дня

Він розповів, що географія цього удару охоплює Харківщину, Дніпропетровщину, Київщину, Одещину та Вінниччину. Бив ворог по об'єктах критичної інфраструктури, попри те, що "мало бути якесь перемир'я".

Щодо тактики удару, то, як пояснив представник Повітряних сил, якщо раніше переважали ракети крилаті, як-от "Калібр", Х-101, то останнім часом, зокрема і сьогодні, частіше з'являються Х-22, Х-32, "Циркон", яку росіяни доволі рідко застосовують, а також, ймовірно, "Онікси".

"Особливості атаки повторюються. Варто глянути статистику, що ворог або атакує один регіон такою великою кількістю засобів - особливо це відчутно, коли атакують столицю. Або, як сьогодні, ми маємо таку тактику, що завдають одночасний удар по багатьох регіонах", - наголосив Ігнат.

Він додав, що оскільки Росія нарощує балістику, то Україна повинна нарощувати системи, здатні її перехоплювати, а головне - ракети до них, і партнери про це мають знати. Зокрема, такі ракети, як Х-22, хоч і крилаті, але летять за балістичною траєкторією, і збити їх можуть лише системи Patriot. А для цього необхідні боєприпасів, сказав Ігнат ефірі Ранок.LIVE.

Що ж до "Шахедів" на Starlink, то він зазначив, що для ППО наявність термінала не змінює видимості цілі, мовляв, радари фіксують дрон як маркер, який треба знищити.

Масований удар по Україні 3 лютого

Як повідомляв раніше УНІАН, РФ атакувала Київ балістикою і дронами. Є пошкодження у кількох районах, два райони лишилися без опалення. За даними поліції , у столиці відомо про 5 постраждалих.

Також росіяни завдали безпрецедентного удару по енергетиці Харкова. Мер Ігор Терехов зазначив, що удари йшлиь цілеспрямовано по енергетичній інфраструктурі, щоб завдати їй максимальних руйнувань і залишити місто без тепла в сильні морози.

За інформацією міністра енергетики Дениса Шмигаля, Росія атакувала ТЕЦ і ТЕС, які працювали виключно в режимі обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі. Урядовець підкреслив, що після так званого "енергетичного перемир’я", коли ворог накопичував ресурси, росіяни дочекалися найжорсткіших морозів і повернулися до звичної для себе практики терору мирного населення.

Вас також можуть зацікавити новини: