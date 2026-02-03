Зараз відновлення неможливе: депутат розповів про наслідки удару РФ по Харкову

Десятки тисяч мешканців залишилися без опалення в пікові морози.

Внаслідок удару ворога по Харкову важкі ушкодження отримала одна з провідних ТЕЦ міста. Про це повідомив депутат Харківської міської ради Богдан Ткачук в етері Київ24.

Внаслідок руйнувань інфраструктури 820 багатоквартирних будинків в Харкові залишилися без теплопостачання. Воду з систем опалення в них доведеться злити.

"Будуть зливати воду, бо відновлення цієї ТЕЦ наразі неможливе в цей момент. Більше подробиць намагаються не називати, аби не надавати інформацію для ворога", – каже Ткачук.

Також в місті виникли проблеми з електрикою, зазначає депутат. Харківське метро працює із затримками з інтервалом між потягами від 10 до 20 хвилин. На деяких лініях трамваїв і тролейбусів діють обмеження, на частині маршрутів замість них курсують автобуси.

Удар росіян по енергосистемі 3 січня – головні новини

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що російські окупанти завдали масштабного ракетно-дронового удару по місту, який він назвав безпрецедентним. Під прицілом була енергетична інфраструктура.

Вночі ворог цілеспрямовано бив по енергетичних об’єктах та житлових будинках в восьми областях України. Ушкоджені ТЕЦ і ТЕС працювали виключно в режимі теплогенерації в містах-мільйонниках. Тільки в Києві без опалення внаслідок ударів росіян залишилися більше тисячі багатоквартирних домів.

