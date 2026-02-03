Росія не змінила вимог про припинення війни і відкидає гарантії безпеки, - ISW

Початкові військові вимоги Росії включають нейтралітет України, демілітаризацію та денацифікацію.

Заяви російських чиновників підтверджують, що вимоги Росії щодо України не змінилися. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Так, голова Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв під час тристороннього інтерв'ю агентству Reuters, кремлівському інформаційному агентству ТАСС і провоєнному російському націоналістичному блогеру Семену Пегову підтвердив, що вимоги Росії щодо України "залишаються незмінними", і відкинув гарантії безпеки для України.

Медведєв заявив, що президент Росії Володимир Путін озвучив ці вимоги у червні 2024 року. Медведєв також заявив, що Путін передав ці умови Сполученим Штатам на саміті США-Росія на Алясці в серпні 2025 року.

Аналітики нагадують, що у своїй промові в червні 2024 року Путін зажадав від України і НАТО капітулювати перед початковими військовими вимогами Росії і поступитися Луганською, Донецькою, Запорізькою та Херсонською областями, включаючи неокуповані території цих регіонів.

"Початкові військові вимоги Росії включають нейтралітет України (здатність Кремля диктувати Україні міжнародну позицію), демілітаризацію (скорочення чисельності українських збройних сил до такого ступеня, що Україна не зможе захистити себе) і денацифікацію (заміна нинішнього українського уряду проросійським маріонетковим урядом)", - нагадують в ISW.

Крім того, Медведєв заявив, що Росія вважає "демонтаж" українського уряду "надзвичайно важливим завданням" і що нинішній український уряд "повинен зникнути". Він також вкотре поставив під сумнів легітимність нинішнього українського уряду і президента України Володимира Зеленського.

При цьому Медведєв прямо відхилив пропозицію Коаліції бажаючих розмістити іноземні війська на території України в рамках післявоєнних гарантій безпеки для України і заявив, що Росія буде розглядати війська країн НАТО як "законні цілі".

"Медведєв, ймовірно, навмисно взяв участь у тристоронньому інтерв'ю з Reuters, ТАСС і Пеговим, прагнучи поширити вимоги Росії серед російської внутрішньої та ультранаціоналістичної аудиторії, англомовних ЗМІ та міжнародних організацій", - підкреслюють в ISW.

Мирні переговори

Як повідомляв УНІАН, цього тижня, 4-5 лютого, в Абу-Дабі відбудеться наступний раунд тристоронніх переговорів за участю України, США та Росії.

Тим часом FT пише, що Україна узгодила з Європою і США багаторівневий план відповіді на можливе порушення Росією будь-якого перемир'я. План передбачає три етапи: дипломатичне попередження в перші 24 години, потім залучення сил Коаліції бажаючих, а в разі ескалації в наступні 72 години - скоординована військова відповідь Європи і США.

