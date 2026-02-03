Гнучкий iPhone Fold отримає рекордний в історії смартфонів Apple акумулятор

Однак поки невідомо, наскільки активно великий складаний дисплей буде витрачати заряд.

У мережі з'явився новий інсайд щодо майбутнього складаного телефону Apple – цього разу стала відома передбачувана місткість батареї пристрою. Як передає 9to5Mac, iPhone Fold отримає найємнішу батарею в історії смартфонів Apple.

За інформацією з ланцюжка постачання, пристрій отримає батарею на 5500 мАг або навіть більше. Зростання автономності планується забезпечити без помітного збільшення габаритів за рахунок перенесення клавіші гучності на праву грань, як в iPad mini. Таким чином ліва грань пристрою залишиться повністю вільною під рекордний акумулятор.

Для порівняння, смартфони сімейства iPhone 17 оснащуються акумуляторами значно меншого обсягу: від 3149 мАг в iPhone Air до 5088 мАг в iPhone 17 Pro Max. Таким чином, складаний iPhone може перевершити найпотужніший на сьогодні смартфон Apple приблизно на 10% або більше.

Поки невідомо, наскільки активно великий складаний дисплей буде витрачати заряд, проте очікується, що iPhone Fold зможе як мінімум конкурувати з моделями iPhone 18 Pro за звання пристрою з найкращим часом автономної роботи.

За різними оцінками, складаний iPhone може коштувати від 2000 до 2400 доларів – ймовірно, ближче до верхньої межі. Анонс очікується цієї осені.

Раніше Apple пообіцяла "небачені раніше інновації" в 2026 році. Крім першого складаного пристрою, компанія готується представити розумні окуляри і велике оновлення Siri.

Reuters пише, що Apple відклала вихід базової версії iPhone 18 до 2027 року. Цієї осені компанія представить iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max і складаний iPhone.

