ЗСУ 'рознесли' навчальний центр FPV- дронів РФ та скупчення окупантів, - Генштаб

Йдеться про РЕБ та скупчення окупантів.

На тимчасово окупованій території Запорізької області, в районі Комиш-Зоря, сьогодні, 3 лютого, уражено навчальний центр підготовки пілотів та виробництва FPV-дронів противника. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Також на ТОТ Запорізької області, в районі Хліборобного, уражено зосередження живої сили загарбників.

В повідомленні зазначається, що вчора, підрозділи Сил оборони України завдали ураження по зосередженню живої сили противника в районі н.п. Теребрено Бєлгородської області рф.

Також у Донецькій області, на тимчасово окупованій території, в районі населеного Баранівка, зафіксовано ураження станції радіоелектронної боротьби противника.

"За результатами попередніх заходів підтверджено знищення важкої вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепьок" противника, ураженої 2 лютого 2026 року на території Бєлгородської області РФ", - йдеться в повідомленні Генштабі.

При цьому зазначають, що втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 2 лютого, Сили оборони України змогли знищити важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепьок" на російській території у Бєлгородській області.

В батальйоні безпілотних систем "Булава" 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців зазначалося, що FPV-дрони чотири рази вразили ціль і після цього здетонував боєкомплект.

Вперше російську важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепьок" знищено безпосередньо на території РФ.

