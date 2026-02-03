Били 'Цирконами' та 'Іскандерами': у Повітряних силах розкрили подробиці атаки РФ

Збито і подавлено 38 ракет та 412 БПЛА.

У ніч на 03 лютого Росія здійснла комбінований удар по Україні із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних БпЛА. як повідомляють Повітряні сили України, зафіксовано 521 засіб повітряного нападу.

Зазначається, що Росія запустила по Україні:

4 ракети "Циркон"/"Онікс" (район пуску ТОТ АР Крим);

32 балістичні ракети Іскандер-М/С-300 (район пусків – Брянська обл. – РФ., ТОТ Криму);

7 крилатих ракет Х-22/Х-32 (із повітряного простору Брянської обл. – РФ);

28 крилатих ракет "Х-101/Іскандер-К" (акваторія Каспійського моря, Курської обл. – РФ);

450 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, близько 300 із них – "Шахеди".

Основними напрямками російського удару були 5 областей - Київська, Харківська, Дніпропетровська, Вінницька та Одеська.

Відео дня

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 450 цілей – 38 ракет та 412 безпілотників різних типів:

4 ракети "Циркон"/"Онікс";

11 балістичних ракет Іскандер-М/С-300;

3 крилаті ракети Х-22/Х-32;

20 крилатих ракет "Х-101/Іскандер-К";

412 ударних БпЛА різних типів.

"Зафіксовано влучання 27 ракет та 31 ударних БпЛА на 27 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БПЛА на 17 локаціях.Інформація щодо 6 ворожих ракет уточнюється",- сказано в повідомленні.

При цьому наголошується, що атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Російська атака 3 лютого - що відомо

Росіяни атакували об’єкти в восьми областях України, передусім об’єкти теплогенерації та багатоповерхові будинки. В результаті нічної атаки ТЕЦ Києва, Харкова, Дніпра, Одеси отримали суттєві пошкодження.

За даними віцепрем’єра Олексія Кулеби, тільки в Києві без тепла залишилися понад тисяча житлових будинків. У Одеській області понад 50 тисяч мешканців залишилися без електропостачання

В Харкові без опалення – понад 100 тисяч жителів, пошкоджено найбільшу ТЕЦ, у будинках зливають воду з труб.

Вас також можуть зацікавити новини: