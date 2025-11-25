За даними мера міста Ігоря Терехова, водою наразі забезпечені близько 60% абонентів.

У Харкові запровадили подачу води за графіком через наслідки російського удару по критичній інфраструктурі, заявив мер міста Ігор Терехов, якого цитує Харківська міська рада.

Він пояснив, що ворог в ніч проти 25 листопада атакував приблизно десятьма "Шахедами" підстанцію "Харківобленерго", яка є основною для забезпечення міста водою.

За його словами, зараз близько 60% споживачів у Харкові забезпечені водою. В деяких районах введені тимчасові обмеження та знижений тиск через ремонтні роботи.

"Після удару місто тимчасово перейшло на власні резервні схеми живлення. Це система "енергетичного острова", яку ми створювали раніше. Комунальні служби безперервно працюють над відновленням водопостачання після пошкодження енергооб’єкта", - зазначив мер.

Атака РФ на енергосистему

Як повідомляв УНІАН, РФ в ніч проти 25 листопада атакувала Україну дронами та ракетами. Основним напрямком ворожого удару став Київ, внаслідок чого загинули люди, а також є постраждалі.

В Міненерго додали, що, окрім Києва російські дрони та ракети летіли на енергетичні об’єкти ще у 5 областях. Внаслідок атаки без світла залишилися понад 100 тисяч споживачів.

Через наслідки масованої атаки РФ у частині Києві та низці областей запроваджені екстрені відключення. На лівому березі Києва, згідно з повідомленням ДТЕК, екстрені відключення скасовані.

