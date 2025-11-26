Світла стало трохи більше, але не у всіх: ДТЕК оновив графіки відключення на 26 листопада

У деяких споживачів у Києві, на Київщині та Одещині годин зі світлом побільшало.

Графіки відключень світла на 26 листопада для Києва, Одеської, Дніпропетровської та Київської областей оновили.

Відповідно до інформації компанії ДТЕК, сьогодні в однієї з підчерг споживачів столиці скасували заплановане нічне відключення світла, а для іншої - скоротили. Проте для переважної більшості киян кількість годин зі світлом не змінилася.

Не приніс додаткових годин зі світлом новий графік і для переважної більшості мешканців Одеси та області. Згідно з ним, лише в одній з підчерг споживачів побільшало годин зі світлом, але вночі.

На Київщині три підчерги споживачів, згідно з оновленим графіком на 26 листопада, свої додаткові години зі світлом отримали ще вночі. Для решти мешканців столичної області все залишається як і було.

Натомість на Дніпропетровщині в одній з підчерг споживачів годин зі світлом стало менше. Проте для більшості мешканців Дніпра та області нічого не змінилося.

Атака РФ на енергосистему України - останні новини

25 листопада Росія вчергове атакувала Київ дронами та ракетами. Внаслідок удару є жертви та руйнування. У Міненерго додали, що, окрім Києва, РФ атакувала енергооб’єкти ще в п'ять областях, залишивши без світла понад 100 тисяч споживачів.

Через наслідки атаки Росії на Лівобережжі Києва та в низці областей запроваджувалися екстрені відключення світла, які були замінені на погодинні.

