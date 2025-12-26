Катерина Жирій

З початку повномасштабної війни в Україні вже заклали 500 газових свердловин.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні закладено 500 нових газових свердловин, зокрема 136 у 2025 році. Про це у коментарі УНІАН розповів виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко.

Він нагадав, що за 2025 рік відбулися 24 масовані комбіновані атаки на газову інфраструктуру України за рік.

"Після кожної атаки українські видобувники намагаються якнайшвидше ліквідовувати наслідки, відновлюють пошкоджені об’єкти та докладають титанічних зусиль для стабілізації газовидобутку. Попри всі складнощі і руйнування, наш власний газ є основою і забезпечує левову частку споживання в Україні", - наголошує експерт.

Також він зазначив, що у поточному році закладалися нові газові свердловини. Причому їхня загальна кількість, закладена за час повномасштабної війни, сягає 2025 року вже 500 одиниць. При цьому більшість цих свердловин була закладена ще до підписання угоди зі США.

"Незважаючи на російську агресію та регулярні удари по виробничих промислах, видобувники продовжують бурити нові свердловини. Більше того – навіть встановлюють рекорди. Цьогоріч, за підрахунками Асоціації, компанії розпочали бурити 136 свердловин", – розповів Петренко.

Він наголосив, що саме завдяки новому бурінню та відновлювальним роботам після російських обстрілів Україні вдається зберігати власний газовидобуток й продовжувати діяльність.

За словами експерта, у 2023 році в Україні було закладено 150 нових газових свердловин, що стало найбільшим річним показником з 2018 року, відколи діє стимулююче оподаткування для нового буріння. У 2024-му заклали 140 і в перший рік повномасштабного вторгнення – ще 74 свердловини. На цьому тлі, 136 нових свердловин 2025 року не є рекордом, але з урахуванням масованих обстрілів результат є пристойним.

У грудні в Державній службі геології та надр з шостої спроби продали спеціальний дозвіл на розробку Любинецької нафтогазової площі, що знаходиться на Львівщині. Гроші від продажу спеціального дозволу надійдуть до держбюджету й підуть до американсько-українського інвестиційного фонду відбудови, що відповідає міжнародним зобов'язанням України.

За перші 5 місяців 2024 року спеціалісти АТ "Укргазвидобування" запустили 36 нових свердловин, 11 із яких є високодебітними, тобто дають понад 100 тис. куб. м газу на добу.

