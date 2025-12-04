У Державній службі геології та надр з шостої спроби продали спеціальний дозвіл на розробку Любинецької нафтогазової площі, що знаходиться на Львівщині. Відповідну інформацію оприлюднило Prozorro.
Місце розташування ділянки - Стрийський та Дрогобицький райони. Вона знаходиться за 15 кілометрів на південний захід від міста Стрий.
Дозвіл надає право на розробку надр від глибини 4000 м, за виключенням зони перетину з Довголуцькою площею в інтервалі від 4700 до 5800 м.
У торгах приймали участь три компанії. Стартова ціна перебувала на рівні 48,3 млн гривень, але під час конкурентної боротьби ТОВ "Газ-МДС" запропонувало 110 млн гривень.
Відомо, що власниками компанії є Олександр Гузенко та його дочка Тетяна Гузенко - одні з найбільших приватних виробників газу в Україні.
За даними Державної служби геології та надр, гроші від продажу спеціального дозволу надійдуть до держбюджету й підуть до американсько-українського інвестиційного фонду відбудови, що відповідає міжнародним зобов'язанням України.
Спеціальний дозвіл видають терміном на 20 років. Він складається з кількох етапів – геологічного вивчення нафтогазоносних надр, дослідно-промислової розробки родовищ і промислового видобування.
Угода про надра з США – останні новини
США та Україна підписали угоду про доступ до вітчизняних природних ресурсів. Згідно з нею країни створюють інвестиційний фонд з відбудови. Угода передбачає рівноправне партнерство України та США.
У вересні американська делегація здійснила перший візит на об'єкти, що розглядали як стартові проєкти для інвестфонду відбудови. На об’єкті видобувають насамперед титанові руди.