На ділянці є поклади природного газу, нафти, розчиненого у нафті газу й конденсату.

У Державній службі геології та надр з шостої спроби продали спеціальний дозвіл на розробку Любинецької нафтогазової площі, що знаходиться на Львівщині. Відповідну інформацію оприлюднило Prozorro.

Місце розташування ділянки - Стрийський та Дрогобицький райони. Вона знаходиться за 15 кілометрів на південний захід від міста Стрий.

Дозвіл надає право на розробку надр від глибини 4000 м, за виключенням зони перетину з Довголуцькою площею в інтервалі від 4700 до 5800 м.

Відео дня

У торгах приймали участь три компанії. Стартова ціна перебувала на рівні 48,3 млн гривень, але під час конкурентної боротьби ТОВ "Газ-МДС" запропонувало 110 млн гривень.

Відомо, що власниками компанії є Олександр Гузенко та його дочка Тетяна Гузенко - одні з найбільших приватних виробників газу в Україні.

За даними Державної служби геології та надр, гроші від продажу спеціального дозволу надійдуть до держбюджету й підуть до американсько-українського інвестиційного фонду відбудови, що відповідає міжнародним зобов'язанням України.

Спеціальний дозвіл видають терміном на 20 років. Він складається з кількох етапів – геологічного вивчення нафтогазоносних надр, дослідно-промислової розробки родовищ і промислового видобування.

Угода про надра з США – останні новини

США та Україна підписали угоду про доступ до вітчизняних природних ресурсів. Згідно з нею країни створюють інвестиційний фонд з відбудови. Угода передбачає рівноправне партнерство України та США.

У вересні американська делегація здійснила перший візит на об'єкти, що розглядали як стартові проєкти для інвестфонду відбудови. На об’єкті видобувають насамперед титанові руди.

Вас також можуть зацікавити новини: